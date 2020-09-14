Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на страницу Фокиной в Instagram.
Так, в апреле 2013 года, проживая в США, Фокина постила расистские публикации с президентом США Бараком Обамой. На одной из фото изображен Обама с супругой, которому вроде бы протягивают банан.
А уже в октябре 2013 года Фокина получила очередную американскую визу.
А уже в 2014 году на другой опубликованной расистской фотографии изображена чашка кофе, газета, на титульном листе которой изображен Обама и снова банан.
Стоит отметить, что семья Фокиных дружила с российским певцом Иосифом Кобзоном, который активно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина по Украине, а также террористические группировки в оккупированных Донецке, Луганске и Крыму.
Напомним, что в США Маша Фокина вышла замуж и родила там сина Гэбриэла.
Варто зазначити, що ставши першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі з переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі Фокін дав ряд скандальних інтерв’ю, в яких фактично виправдовує окупацію Криму Росією.
“Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь, чем американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы и Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым надолго, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот”, – сказал Фокин.
Ранее замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.
- 30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
- 18 августа Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина.
- 3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин. #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношение к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому.
- Накануне бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отреагировал на слова представителя президента Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о предоставлении особого статуса всему Донбассу и заявил, что Фокина нужно отозвать из ТКГ.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания представителя в ТКГ от Украины Витольда Фокина по поводу особого статуса для Донбасса и амнистии боевиков являются провокационными и спекулятивными.