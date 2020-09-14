Внучка первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина проживая в США постилась расистские картинки.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на страницу Фокиной в Instagram.

Так, в апреле 2013 года, проживая в США, Фокина постила расистские публикации с президентом США Бараком Обамой. На одной из фото изображен Обама с супругой, которому вроде бы протягивают банан.

А уже в октябре 2013 года Фокина получила очередную американскую визу.

А уже в 2014 году на другой опубликованной расистской фотографии изображена чашка кофе, газета, на титульном листе которой изображен Обама и снова банан.

Стоит отметить, что семья Фокиных дружила с российским певцом Иосифом Кобзоном, который активно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина по Украине, а также террористические группировки в оккупированных Донецке, Луганске и Крыму.

Напомним, что в США Маша Фокина вышла замуж и родила там сина Гэбриэла.

Варто зазначити, що ставши першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі з переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі Фокін дав ряд скандальних інтерв’ю, в яких фактично виправдовує окупацію Криму Росією.

“Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь, чем американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы и Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым надолго, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот”, – сказал Фокин.

Ранее замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.