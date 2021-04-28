Про це заявили у пресслужбі Київської обласної державної.

В КОДА інформують, що після зламу зловмисники розповсюдили нібито розпорядження голови ОДА Василя Володіна.

У ньому йшлося про те, що закладам загальної середньої освіти належить надати до Департаменту освіти і науки ОДА списки учнів чоловічої статі 15 років і старше і забезпечити, аби учні пройшли медкомісію до 6 травня.

“Офіційно повідомляємо, що розпорядження такого змісту Василь Володін не підписував, тому інформація не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні.

КОДА не інформує, чи було відповідне звернення до правоохоронців через факт зламу.