В последние дни в Киевской и Житомирской областях наблюдаются сильные пожары, а саму столицу Украины накрыл смог. Но уже в ближайшее время синоптики прогнозируют дожди.

Так, синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что в Киеве дожди вероятны уже вечером 19 апреля – на Пасху.

“В Киеве 18 апреля будет преобладать сухая воздушная масса. 19 апреля, на Пасху, также в основном сухо, однако вечером в воскресенье есть шанс на дождь. С 20 по 23 апреля в Киеве вероятность дождей увеличится”, – отметила синоптик.

18-19 апреля в столице днем ожидается около +12 градусов тепла. А вот ночи еще будут холодными.

Направление ветра с западного и северо-западного поменяется ориентировочно с 26-27 апреля на юго-западное. В воскресенье, на Пасху, ветер должен стихнуть.

В понедельник, 20 апреля, ожидается усиление ветра до штормовых порывов, а 21-22 апреля порывистый сильный ветер сохранится.

Что касается остальной территории Украины, то, по словам Диденко, 18 апреля и на Пасху в большинстве областей ожидается сухая погода.

“Исключения: в ночь на субботу на юге, кроме Крыма, местами – дождь, а в воскресенье небольшой дождь пройдет в северных областях и вечером 19-го апреля в Одесской области”, – написала Диденко.

Ветер ожидается западный, северо-западный, 5-12 м/с. Завтра в восточных областях порывы до 15 м/с.

Температура воздуха в Украине ночью составит +1 – + 6 градусов тепла, на севере местами заморозки 0-3 градуса. Днем ожидается +11 – + 16 градусов, а в северных областях + 9 – + 13 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, завтра на территории Украины осадков не ожидается. В то же время уже на Пасху, 19 апреля, в северных регионах (Киевская, Черниговская, Житомирская, Сумская области) и в Одесской области могут пройти дожди.

Ночью в большинстве областей ожидаются заморозки. Днем столбики термометров поднимутся до +9 – + 15 тепла.

В понедельник, 20 апреля, синоптики прогнозируют дожди в ряде центральных, в восточных и южных областях Украины. Столбики термометров ночью кое-где опустятся до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +9 – +15 градусов.

На вторник, 21 апреля, синоптики прогнозируют дожди в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской, Харьковской и ряде других областей. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов тепла, а днем – от +8 до +13 градусов.

В среду, 22 апреля, солнечная погода ожидается только в западных регионах Украины и во временно аннексированном Крыму. На остальной территории страны синоптики прогнозируют дожди.