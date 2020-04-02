Так, когда же украинцам ждать завершения карантина, разбирались #Буквы.

25 марта Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля. То есть режим ЧС и карантин будут действовать до 24 апреля с возможностью дальнейшего продления.

Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заяявил, что если удастся справиться с болезнью раньше, то карантинные ограничения снимут.

Во время совещания 1 апреля Президент Владимир Зеленский обратился к премьеру Шмыгалю с просьбой предоставить денежную помощь самым бедным украинцам: “Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней”.

Также на совещании говорилось, что пик заболеваний ожидается на пасхальные праздники (12 апреля – католическая Пасха, 19 апреля – православная, – ред.), поэтому с 6 по 24 апреля в Украине могут ввести режим “все в масках” и ограничения во время нахождения на улице. Пасхальные богослужения будут транслироваться телеканалами.

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Глава МВД Арсен Аваков заявил, что все его спрашивают, когда закончится карантин, но никто этого знать не может.

“Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая. И это предположение оптимиста… Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин, а кто говорит, что знает – врет”, – написал Аваков.

По его словам, все будет зависеть от развития ситуации.

Об ужесточении карантина предупредил в среду и новый глава МОЗ Максим Степанов.

И 1 апреля Кабинет Министров принял решение внедрить более жесткие карантинные ограничения до 24-го апреля.

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До 24 апреля в Украине будет запрещено:

  • нахождение в общественных местах без одетой маски или респиратора;
  • передвижение группой лиц больше чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • нахождение в общественных местах лиц младше 16 лет без сопровождения взрослых;
  • посещение зон отдыха, скверов, парков, лесопарковых зон, кроме выгула домашних животных одним лицом;
  • посещение детских и спортивных площадок;
  • проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие больше 10 лиц.

Министерство образования и науки опровергает информацию о якобы продолжение общенационального карантина до 15 мая и отмену внешнего независимого тестирования. “Сейчас информация активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Фейсбук-страницу МОН. Однако эта информация не соответствует действительности”, – заявили в пресс-службе Минобразования.

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 29 закона “О защите населения от инфекционных болезней”, карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров Украины.