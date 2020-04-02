В Украине из-за вспышки коронавируса с 12 марта по 24 апреля введен карантин. Людей призывают не выходит из дому без надобности. А медики ждут пика заболеваемости к Пасхе.

Так, когда же украинцам ждать завершения карантина, разбирались #Буквы.

25 марта Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля. То есть режим ЧС и карантин будут действовать до 24 апреля с возможностью дальнейшего продления.

Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заяявил, что если удастся справиться с болезнью раньше, то карантинные ограничения снимут.

Во время совещания 1 апреля Президент Владимир Зеленский обратился к премьеру Шмыгалю с просьбой предоставить денежную помощь самым бедным украинцам: “Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней”.

Также на совещании говорилось, что пик заболеваний ожидается на пасхальные праздники (12 апреля – католическая Пасха, 19 апреля – православная, – ред.), поэтому с 6 по 24 апреля в Украине могут ввести режим “все в масках” и ограничения во время нахождения на улице. Пасхальные богослужения будут транслироваться телеканалами.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что все его спрашивают, когда закончится карантин, но никто этого знать не может.

“Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая. И это предположение оптимиста… Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин, а кто говорит, что знает – врет”, – написал Аваков.

По его словам, все будет зависеть от развития ситуации.

Об ужесточении карантина предупредил в среду и новый глава МОЗ Максим Степанов.

И 1 апреля Кабинет Министров принял решение внедрить более жесткие карантинные ограничения до 24-го апреля.

До 24 апреля в Украине будет запрещено:

нахождение в общественных местах без одетой маски или респиратора;

передвижение группой лиц больше чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

нахождение в общественных местах лиц младше 16 лет без сопровождения взрослых;

посещение зон отдыха, скверов, парков, лесопарковых зон, кроме выгула домашних животных одним лицом;

посещение детских и спортивных площадок;

проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие больше 10 лиц.

Министерство образования и науки опровергает информацию о якобы продолжение общенационального карантина до 15 мая и отмену внешнего независимого тестирования. “Сейчас информация активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Фейсбук-страницу МОН. Однако эта информация не соответствует действительности”, – заявили в пресс-службе Минобразования.

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 29 закона “О защите населения от инфекционных болезней”, карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров Украины.