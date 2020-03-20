В Украине уже более недели длится карантин в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Он был введен с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Но в МОЗ Украины не исключают и продления ограничительных мер.

Об этом сообщают #Буквы.

Согласно постановлению Правительства № 211 от 11 марта, карантин был введен на всей территории Украины. Он предусматривает запрет на посещение учреждений образования, а также на проведение массовых мероприятий.

Спустя несколько дней карантинные меры было решено ужесточить. Так, с 17 марта в Украине запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг.

С 12:00 18 марта 2020 года прекратились авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки в Украине. Ориентировочно до 3 апреля.

Днем ранее перестали работать метрополитены трех крупных городов – Киева, Днепра и Харькова.

Кроме того, запрещены перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах. Это спровоцировало возникновение длинных очередей на остановках общественного транспорта и даже драки.

Все эти меры вводились до 3 апреля 2020 года. Именно в этот день, предположительно, может закончиться карантин в Украине.

В то же время замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил возможности продления карантина – если количество случаев заражения COVID-19 в Украине продолжит расти (что, к слову, сейчас и происходит).

“Мы готовимся и рассматриваем возможные варианты продления карантина. Это не будет секретом. Но все это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и странах Европейского Союза”, — сказал он.

По словам Ляшко, если темпы распространения COVID-19 останутся на том же уровне, “карантин будет стопроцентно продлен”. Он также не исключил, что карантин будет ужесточен.

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Допускают продление карантина и власти Киева. Как заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ограничительные мероприятия в столице, которые действуют до 3 апреля, могут быть продлены. По его словам, “все будет зависеть от того, насколько мы осознанно будем относиться к внедренным сегодня мерам”.

“Если мы сегодня будем придерживаться установленных правил – сидеть дома, выходить только за продуктами и при этом держать дистанцию от людей – тогда это будет один сценарий. Тогда это может завершиться в начале апреля. Если мы будем безответственно относиться, например, отпускать детей в компьютерный клуб – то ситуация будет совсем другая. И в таком случае прогнозировать, когда закончатся ограничительные меры, сложно”, – заявил он.