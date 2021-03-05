В президентском рейтинге первую позицию продолжает удерживать действующий глава государства Владимир Зеленский, хотя уровень его поддержки упал по сравнению с выборами 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта 2021 года.

Социологи показали респондентам два возможных списка кандидатов на пост президента. Респондент должен был выбрать один ответ для каждого списка.

Согласно первому списку, если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, то Владимира Зеленского готовы поддержать 25,3% среди респондентов, которые определились со своим выбором.

Второе-третье места делят пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко (14% поддержки) и один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко (14,7%).

Как уточнили социологи, разница в их поддержке – в пределах погрешности.

Далее идет лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 11,9% респондентов.

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 15,95% голосов.

Во втором списке, по сравнению с первым, отсутствует нардеп Виктор Медведчук.

В таком случае Владимира Зеленского поддержали бы 24% респондентов, определившихся с выбором.

На втором-третьем местах – Юрий Бойко (16,7% поддержки) и Петр Порошенко (14% поддержки респондентов). Разница между ними в пределах погрешности.

Далее идет Юлия Тимошенко (12,6% поддержки).

В ходе опроса 63,5% респондентов заявили, что обязательно приняли бы участие в голосовании.

Еще 12% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Было опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной украинским властям.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.