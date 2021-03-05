Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта 2021 года.
Социологи показали респондентам два возможных списка кандидатов на пост президента. Респондент должен был выбрать один ответ для каждого списка.
Согласно первому списку, если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, то Владимира Зеленского готовы поддержать 25,3% среди респондентов, которые определились со своим выбором.
Второе-третье места делят пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко (14% поддержки) и один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко (14,7%).
Как уточнили социологи, разница в их поддержке – в пределах погрешности.
Далее идет лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 11,9% респондентов.
Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.
Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 15,95% голосов.
Во втором списке, по сравнению с первым, отсутствует нардеп Виктор Медведчук.
В таком случае Владимира Зеленского поддержали бы 24% респондентов, определившихся с выбором.
На втором-третьем местах – Юрий Бойко (16,7% поддержки) и Петр Порошенко (14% поддержки респондентов). Разница между ними в пределах погрешности.
Далее идет Юлия Тимошенко (12,6% поддержки).
В ходе опроса 63,5% респондентов заявили, что обязательно приняли бы участие в голосовании.
Еще 12% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Было опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной украинским властям.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.
- Согласно мартовскому опросу социологической группы “Рейтинг”, уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского снижается и сейчас составляет менее 23%.
- 42% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.