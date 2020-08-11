Шевченковский районный суд Киева признал активиста и бывшего узника Кремля Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве в ходе акции у посольства Беларуси. Ему назначили 40 часов общественных работ.

Об этом бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил в Facebook.

Ранее в полиции сообщили, что во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин нарушали правопорядок. По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и продолжали агрессивно вести себя.

Для установления личных данных пять правонарушителей доставили в Шевченковское управления полиции, где после проверки участковые офицеры полиции составили на них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украини об административных правонарушениях.

“Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй по злостному неповиновению сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати)”, – сообщил режиссер.

Сенцов также опубликовал копии протоколов и рапорта.

В рапорте правоохранителя указано, что Кольченко пытался цепляться за одежду полиции, высказывался нецензурной руганью, на замечания не реагировал. Кольченко, в свою очередь, полностью отрицал вину.

Адвокат активиста Евгения Закревская просила закрыть производство из-за отсутствия состава нарушения, но ее ходатайство не удовлетворили, сообщают “Ґрати”.

Также сообщается, что Закревская просила вызвать свидетелей, но судья отказала и в этом, а дело рассматривалось в закрытом режиме.

Другой судья рассматривал дело о злостном неповиновении полиции, но вынужден был вернуть протокол на исправление в полицию, так как правоохранитель не уточнил, в каких конкретно действиях активиста выражалось злостное неповиновение.

У Кольченко есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор к общественным работам. Активист заявил, что намерен подавать апелляцию.