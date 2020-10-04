Решение о приглашении первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) "было коллективным" и принималось с учетом его опыта.

Об этом заявил в интервью телеканалу “Украина 24” руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

“Решение о том, чтобы пригласить Фокина в ТКГ, было коллективным. Принималось оно, принимая во внимание то, что Фокин родился на Донбассе, прошел достаточно длительный путь, начинал от шахтера, работал на разных предприятиях и хорошо известен на Донбассе. Плюс имеет достаточно большой политический управленческий опыт, дважды премьер-министр, человек, который отказал Горбачеву в том, чтобы стать премьер-министром в СССР. То есть было желание, чтобы такой человек с таким опытом и мудростью добавился в работу ТКГ”, – отметил Ермак.

Он добавил, что публичные заявления Фокина не совпадали с официальной позицией украинской делегации, поэтому он был исключен из ее состава.

“Произошла ситуация, когда слова и заявления Фокина имели, безусловно, публичный характер и, безусловно, они не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом было принято решение – исключить Фокина из ТКГ”, – сообщил глава ОПУ.

Ермак заверил, что если бы Фокин делал подобные заявления в отношении Донбасса ранее, то его бы не приглашали в ТКГ.

“Сказать, что до этого, при первоначальных консультациях, звучали подобные заявления, – нет, они, конечно, не звучали. Иначе этот вопрос был бы поднят раньше”, – утверждает он.

Глава ОПУ уточнил, что “ТКГ – это консультационная площадка”, а не “представительство государства”.

“Соответственно, никакие решения, которые принимает ТКГ, не несут никаких политических обязательств для государства Украина. Таким образом, люди, которые там работают, работают на общественных началах. Они не получают зарплату, и фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, которые могут эти решения юридически и политически принимать”, – объяснил Ермак.

(На видео – с 1:20)

Стоит отметить, что Витольд Фокин еще до назначения в ТКГ в интервью СМИ делал неоднозначные заявления о ситуации на Донбассе и в Крыму, тем самым озвучивая свою позицию по данному вопросу.

Когда Фокин появился в ТКГ?

30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.

3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.

18 августа Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина.

Кравчук неоднократно рассказывал, что его и Фокина пригласили в Офис президента, чтобы предложить войти в ТКГ, в один день.

13 сентября певица и модель Маша Фокина заявила, что ее дед Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехстороннем контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Сам Фокин заверил, что не помнит, когда познакомился с главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Скандальные заявления Фокина

Ранее #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношении к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому и т.п., которые он озвучивал до назначения в ТКГ.

Став первым заместителем главы украинской делегации, Фокин дал еще ряд скандальных интервью. В них он, среди прочего, фактически оправдывал оккупацию Крыма Россией.

“Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы и Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навсегда, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот”, — сказал Фокин.

Также Фокин заявлял, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и всеобщую амнистию.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал отозвать Фокина с ТКГ.

К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания представителя Фокина являются провокационными и спекулятивными.

А Офис президента, глава делегации Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открестились от этих заявлений, подчеркивая, что они — личное мнение экс-премьера.

Впоследствии Фокин заявлял, что конфликт на востоке начался из-за языкового вопроса, а “языковой закон” – противоречит Конституции.

Также Фокин выступил за создание временного правительства на Донбассе для проведения выборов на оккупированных территориях.