Об этом сообщают #Буквы.
Учасники
В первом туре национального отбора будут принимать следующие исполнители:
- Группа [О]
- JERRY HEIL
- Katya Chilly
- KRUTЬ
- GO-A
- CLOUDLESS
- GIO
- Assol
Где смотреть
Увидеть прямую трансляцию Нацотбора зрители смогут на общественных каналах UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и телеканале СТБ.
Начало трансляции – в 18:00.
Жюри
Судить учасников Нацотбора в этом году будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
Голосование
В первом и втором полуфиналах, а также в финале нацотбора голосование зрителей и членов жюри будет проходить параллельно. Из каждого полуфинала в финал пройдет по три участника.
Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) будут добавляться друг к другу. По итогам общего результата будет сформирована рейтинговая таблица. При этом, если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то победителем станет тот, кто получил большее от зрителей.
Зрители смогут голосовать с помощью SMS, а также в мобильном приложении Teleportal в период, когда об этом во время прямого эфира объявит ведущий нацотбора.
Результаты
Второй полуфинал Нацотбора состоится 15 февраля, а финал 22 февраля.
Победитель будет представлять Украину на 65-ом международном песенном конкурсе Евровидение 2020 года, который состоится в мае в городе Роттердам. Евровидение-2020 пройдет в три этапа. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.
- Ранее стали известны имена 16-и участников национального отбора на песенный конкурс “Евровидение-2020”.