Об этом сообщают #Буквы.

Учасники

В первом туре национального отбора будут принимать следующие исполнители:

Группа [О]

JERRY HEIL

Katya Chilly

KRUTЬ

GO-A

CLOUDLESS

GIO

Assol

Где смотреть

Увидеть прямую трансляцию Нацотбора зрители смогут на общественных каналах UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и телеканале СТБ.

Начало трансляции – в 18:00.

Жюри

Судить учасников Нацотбора в этом году будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Голосование

В первом и втором полуфиналах, а также в финале нацотбора голосование зрителей и членов жюри будет проходить параллельно. Из каждого полуфинала в финал пройдет по три участника.

Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) будут добавляться друг к другу. По итогам общего результата будет сформирована рейтинговая таблица. При этом, если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то победителем станет тот, кто получил большее от зрителей.

Зрители смогут голосовать с помощью SMS, а также в мобильном приложении Teleportal в период, когда об этом во время прямого эфира объявит ведущий нацотбора.

Результаты

Второй полуфинал Нацотбора состоится 15 февраля, а финал 22 февраля.

Победитель будет представлять Украину на 65-ом международном песенном конкурсе Евровидение 2020 года, который состоится в мае в городе Роттердам. Евровидение-2020 пройдет в три этапа. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.