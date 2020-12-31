Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на WorldTimeZone.
Чтобы новый год достиг другой стороны планеты, потребуется больше суток.
Самым последним местом, где встретят новый 2021 год, станет остров Бейкер – это независимая территория США, незаселенный атолл в Тихом океане.
Как страны мира встречают Новый год (по Киеву):
- Кирибати и Самоа, 12:00
- Четам (Новая Зеландия), 12:45
- Новая Зеландия, Тонга, Маршаловы острова, 13:00
- Чукотка, Камчатка, 14:00
- Австралия, 14:30−15:00
- Япония, Северная и Южная Кореи, 17:00
- Китай, 18:00
- Индонезия, 19:00
- Бангладеш, Шри-Ланка, 20:00
- Индия, 20:30
- Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, 21:00
- Афганистан, 21:30
- Армения, Грузия, 22:00
- Украина – в нашу страну Новый год приходит через 12 часов после острова Кирибати
- Польша, Чехия, Словакия (страны Западной и Центральной Европы), 01:00 (1 января)
- Великобритания, 02:00 (1 января)
- Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава, 07:00 (1 января)
- Остров Самоа – 13:00 (1 января)
- Остров Бейкер – 14:00 (1 января)
Напомним, что жители островного государства Кирибати, что в Тихом океане, первыми на планете встретили новый 2021 год.
- Жителей столицы Шотландии с наступающим Новым годом поздравили с помощью впечатляющего шоу дронов. Яркое представление создали 150 квадрокоптеров.