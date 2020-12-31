Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на WorldTimeZone.

Чтобы новый год достиг другой стороны планеты, потребуется больше суток.

Самым последним местом, где встретят новый 2021 год, станет остров Бейкер – это независимая территория США, незаселенный атолл в Тихом океане.

Как страны мира встречают Новый год (по Киеву):

  1. Кирибати и Самоа, 12:00
  2. Четам (Новая Зеландия), 12:45
  3. Новая Зеландия, Тонга, Маршаловы острова, 13:00
  4. Чукотка, Камчатка, 14:00
  5. Австралия, 14:30−15:00
  6. Япония, Северная и Южная Кореи, 17:00
  7. Китай, 18:00
  8. Индонезия, 19:00
  9. Бангладеш, Шри-Ланка, 20:00
  10. Индия, 20:30
  11. Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, 21:00
  12. Афганистан, 21:30
  13. Армения, Грузия, 22:00
  14. Украина – в нашу страну Новый год приходит через 12 часов после острова Кирибати
  15. Польша, Чехия, Словакия (страны Западной и Центральной Европы), 01:00 (1 января)
  16. Великобритания, 02:00 (1 января)
  17. Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава, 07:00 (1 января)
  18. Остров Самоа – 13:00 (1 января)
  19. Остров Бейкер – 14:00 (1 января)

Напомним, что жители островного государства Кирибати, что в Тихом океане, первыми на планете встретили новый 2021 год.

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