Самые восточные острова Океании первыми встречают Новый год. Прежде чем многие люди на Западе проснутся 31 декабря, жители Тонги, Самоа и Кирибати перевернут свои календари на 1 января 2021 года. Новая Зеландия, Австралия и Южная Корея - следующие страны, которые отметят этот праздник.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на WorldTimeZone.

Чтобы новый год достиг другой стороны планеты, потребуется больше суток.

Самым последним местом, где встретят новый 2021 год, станет остров Бейкер – это независимая территория США, незаселенный атолл в Тихом океане.

Как страны мира встречают Новый год (по Киеву):

Кирибати и Самоа, 12:00 Четам (Новая Зеландия), 12:45 Новая Зеландия, Тонга, Маршаловы острова, 13:00 Чукотка, Камчатка, 14:00 Австралия, 14:30−15:00 Япония, Северная и Южная Кореи, 17:00 Китай, 18:00 Индонезия, 19:00 Бангладеш, Шри-Ланка, 20:00 Индия, 20:30 Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, 21:00 Афганистан, 21:30 Армения, Грузия, 22:00 Украина – в нашу страну Новый год приходит через 12 часов после острова Кирибати Польша, Чехия, Словакия (страны Западной и Центральной Европы), 01:00 (1 января) Великобритания, 02:00 (1 января) Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава, 07:00 (1 января) Остров Самоа – 13:00 (1 января) Остров Бейкер – 14:00 (1 января)

Напомним, что жители островного государства Кирибати, что в Тихом океане, первыми на планете встретили новый 2021 год.