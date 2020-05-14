Соответствующий план обнародовал глава ведомства Владислав Криклий в Telegram.

На первом этапе планируется:

восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района)

внутриобластные маршруты

до 50% пригородных поездов, возить людей с / на работу в часы “пик”

поезда “Интерсити +” дальнего следования, ночной экспресс

внутреннее сообщение

На втором этапе планируется:

восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам

все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток

все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных

На третьем этапе восстановят:

поезда международного сообщения и при необходимости – сезонные пассажирские рейсы в Украину

международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты

К концу недели Мининфраструктуры планирует согласовать с Министерством здравоохранения даты этапов. Также министерство работает с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел, чтобы определить, из каких стран начнется восстановление международного авиасообщения.

“Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными”, – отметил Криклий.