Соответствующий план обнародовал глава ведомства Владислав Криклий в Telegram.
На первом этапе планируется:
- восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района)
- внутриобластные маршруты
- до 50% пригородных поездов, возить людей с / на работу в часы “пик”
- поезда “Интерсити +” дальнего следования, ночной экспресс
- внутреннее сообщение
На втором этапе планируется:
- восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам
- все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток
- все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных
На третьем этапе восстановят:
- поезда международного сообщения и при необходимости – сезонные пассажирские рейсы в Украину
- международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты
К концу недели Мининфраструктуры планирует согласовать с Министерством здравоохранения даты этапов. Также министерство работает с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел, чтобы определить, из каких стран начнется восстановление международного авиасообщения.
“Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными”, – отметил Криклий.
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