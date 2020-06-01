Количество официально зарегистрированных безработных в Украине за время карантина возросло до 511 тысяч.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на данные Госслужбы занятости.

Так за минувшую неделю количество безработных выросло на 16,6 тысяч. Общее число официально зарегистрированных безработных возросло до 511,3 тысяч человек. Это на 69% больше, чем было в июне 2019 года. Из этого числа почти 425 человек получают от государства помощь по безработице.

За 2,5 месяца карантина Госслужба занятости зарегистрировала 249 тысяч безработных, что почти на 80% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Напомним, 16 апреля в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. Отмечалось, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина.

22 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине из-за введения карантина 2 миллиона человек остались без работы. На тот момент официально зарегистрировались безработными около 400 тысяч.