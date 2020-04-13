Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
“По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года”, – рассказали в службе занятости.
При этом больше всего безработных регистрируют в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской и Полтавской областях.
На протяжении прошлой недели в среднем статус безработного получали 7 тысяч украинцев в день.
- По состоянию на 10 апреля, в Украине коронавирусом COVID-19 заразились 334 медицинских работника.