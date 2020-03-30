Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

На сегодняшний день в Италии было зарегистрировано 101 739 случаев заболевания COVID-19. Из них более 4 тысяч были подтверждены 29-30 марта. Почти четверть случаев (23 895) — в области Ломбардия, что на севере страны.

14,6 тысяч человек уже выздоровели и были выписаны из больницы. 11,6 тысяч человек с COVID-19 скончались из-за осложнения коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. 818 погибли в течение последних суток.

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 марта, Италия является второй страной после США (более 125 тысяч случаев) по количеству заболевших COVID-19. Далее следуют Испания (более 85 тысяч), Китай (более 82 тысяч) и Германия (63 тысячи). Уровень смертности в Италии остается самым высоким в мире и составляет 11,4 % от числа заболевших.