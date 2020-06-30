В Украине количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в 2 раза: с 749 случаев в неделю до 1410 случаев.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Если с 18 по 24 мая количество госпитализированных лиц было на уровне 749 человек за неделю, то на прошлой неделе, то есть с 22 по 28 июня, это количество составило 1410. Напомню, что госпитализируются исключительно те люди, которые находятся в состоянии средней тяжести или в тяжелом состоянии”, – рассказал он.

Кроме того, Степанов констатировал “стремительный рост” количества пневмоний.

“Если с 18 по 24 мая у нас было 2572 пневмонии, то на минувшей неделе этот показатель составил 4705 (в неделю, – ред.). То есть все эти люди летом в такую жару заболели пневмонией. Это еще раз подтверждает, что у нас достаточно быстро распространяется COVID-19. Уровень госпитализации, количество людей, которые госпитализируются, количество людей с пневмонией – они постоянно увеличиваются. А это прямая угроза и здоровью, и жизни человека, который заразился COVID-19″, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 5:50)