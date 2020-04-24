Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
“На 07.00 24 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 342 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 42 человека.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19.
Отмечается, что 4 больных находящихся в учреждениях здравоохранения (по одному в ВМКЦ Центрального региона, Черновицком военном госпитале, Мукачевском военном госпитале и Харьковской областной инфекционной больнице), в Ровенской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
- В рядах ВСУ коронавирусом заболели еще трое военных: инфицированных уже 46.
- В Вооруженных силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса COVID-19.
- 7 апреля в ВСУ зафиксировали первую смерть от COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 22 апреле зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.