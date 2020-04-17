Об этом сообщает Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
“В Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных. В изоляции (в том числе самоизоляции) – 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 24 человек”, – говорится в сообщении.
Так, за сутки подтвержден 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Военнослужащий одной из воинских частей Одесской области с 13 апреля 2020 года проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ. 16 апреля 2020 года в связи с ухудшением состояния здоровья он был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса. Там же ему сделали тест ПЦР, который показал положительный результат.
Состояние военнослужащего стабильное.
- Вчера в Вооруженных силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса COVID-19.
- 7 апреля в ВСУ зафиксировали первую смерть от COVID-19.
- Первый случай COVID-19 зафиксировано среди пограничников.
- В Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 501 новый случай.