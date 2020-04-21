Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Общее количество умерших от инфекции составляет 170 368 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в США – 42 308 человек, в Италии – 24 114 человек, Испании – 20852 и во Франции – 20265. В Китае в целом – 4636.

Всего в мире 2 478 153 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (787 752), Испания (200 210), Италия (181 228), Франция (156 493), Германия (147 065) Великобритания (125 856) и Турция (90 980).

В свою очередь, выздоровели 651 503 человека.