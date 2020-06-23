По состоянию на утро вторника, 23 июня, в мире выявлено более 9 миллионов случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

США остаются в лидерах по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом – 2 312 302 человека. На втором месте Бразилия – 1 106 470 человек; третья Россия – там 591 465 больных.

Далее следуют Индия (440 215), Великобритания (306 761), Перу (257447), Чили (246963), Испания (246 504), Италия (238 720), Иран (207525), Франция (197381) , Германия (191768) и Турция (188897).

Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 472 216 человек. В свою очередь, выздоровели 4526407 человек.