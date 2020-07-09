Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“Если мы посмотрим, что у нас происходило в апреле, а мы мониторим ситуацию каждую неделю, то уровень заболеваемости среди медработников достигал 21 % от всех больных. То есть из 100 заболевших в Украине 21 был медиком. Это или врач, или медсестра, или младший медперсонал. На сегодняшний день этот показатель составляет до 7-8 %, и он постоянно снижается”, – отметил он.
Глава МОЗ уточнил, что есть большая разница между состоянием медицинской системы и обеспечением средствами индивидуальной защиты в начале эпидемии коронавируса и сейчас.
По словам главы МОЗ, сейчас в Украине показатели заболеваемости “соответствуют всем европейским и мировым стандартам”.
“Если нас сравнить с многими цивилизованными странами Европы, то мы находимся на очень хороших местах. Нам удалось за эти три месяца максимально восстановить систему эпидконтроля и инфекционного контроля и обеспеченность наших больниц средствами индивидуальной защиты”, – рассказал министр.
(На видео – с 11:50)
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