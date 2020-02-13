В Кабинете Министров Украины изучают возможность использования данных спутника для переписи населения на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Об этом рассказал в интервью “Украинскому радио” министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

Он отметил, что уже встречался с представителями ООН, которые могут помочь реализовать такой проект.

“Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые нам, возможно, будут помогать с проектом спутниковой съемки. Это очень сложный проект. Они проводили похожий проект в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения. Мы будем привлекать международных специалистов. Кстати, мы с ними обсуждали те методики, которые мы разработали для оценки численности населения”, – объяснил Дубилет.

Он уточнил, что пока не знает, насколько точно можно оценить через спутники количество населения.

“Это сложный проект, я надеюсь, что мы продвинемся. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты количество населения в Крыму и на оккупированных территориях”, – подчеркнул министр.

(На видео – с 14:30)