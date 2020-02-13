Об этом рассказал в интервью “Украинскому радио” министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.
Он отметил, что уже встречался с представителями ООН, которые могут помочь реализовать такой проект.
“Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые нам, возможно, будут помогать с проектом спутниковой съемки. Это очень сложный проект. Они проводили похожий проект в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения. Мы будем привлекать международных специалистов. Кстати, мы с ними обсуждали те методики, которые мы разработали для оценки численности населения”, – объяснил Дубилет.
Он уточнил, что пока не знает, насколько точно можно оценить через спутники количество населения.
“Это сложный проект, я надеюсь, что мы продвинемся. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты количество населения в Крыму и на оккупированных территориях”, – подчеркнул министр.
(На видео – с 14:30)
- Согласно пробной (тестовой) переписи населения, организованной Дмитрием Дубилетом, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37,289 млн людей. В Киеве по состоянию на 1 декабря проживали 3,7 млн человек.
- Впоследствии появилась информация, что проведенная Дубилетом перепись якобы могла быть сделана простым умножением на 0,888 данных Государственной службы статистики. Сам министр опроверг утверждения о фальсификации пробной переписи украинцев, назвав их фейком. Дубилет также рассказал о методах, которые использовались при подсчете численности населения.
- Дмитрий Дубилет заявил, что Правительство еще не приняло решение о проведении всеукраинской переписи населения.