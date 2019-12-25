Об этом в интервью изданию Die Welt сообщил директор Frontex Фабрис Леггери.

По словам Леггери, в течение последних четырех лет количество незаконных пересечений границ государств Европейского союза сократилось в 10 раз.

“Количество нерегулярных пересечений границы на внешней границе ЕС значительно сократилось. В 2015 году мы зарегистрировали рекорд в 1,2 млн. В конце этого, 2019, года мы, вероятно, будем насчитывать только около 120 тысяч человек, незаконно въезжающих в ЕС”, — отметил он.

В то же время Леггери подчеркнул, что, несмотря на снижение количества инцидентов незаконного пересечения границы, “миграционное давление на Европу остаётся огромным”.