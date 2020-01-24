НАБУ сообщило о подозрении в завладении средствами бюджета Одессы при покупке зданий завода “Краян” еще 4 фигурантам. Всего в преступлении подозреваются 12 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

“24 января 2020 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении четырем участникам — фактическим организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО “Краян”. Таким образом, общее количество лиц, задействованных в схеме, возросло до 12: восемь из них являются обвиняемыми, дело в отношении них слушается в суде”, — говорится в сообщении.

Так новыми подозреваемыми стали:

физическое лицо, которое, как предполагается, осуществляло надзор за фирмой, получившей средства из городского бюджета;

двое физических лиц, подозреваемых в координировании взаимодействия участников схемы;

физическое лицо, вероятно выступавшее пособником и представлявшее группу лиц, имеющих влияние на чиновников Одесского городского совета.

Что известно о “деле Краяна”?

Как установило следствие, Одесский городской голова Геннадий Труханов в период с июля по декабрь 2016 совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн.

Коррупционную схему, по убеждению детективов, реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода “Краян” по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области.

С 2016 года НАБУ ведет расследование указанного факта. В декабре 2016 года на денежные средства, уплаченные из одесского бюджета был наложен арест.

В октябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт восьми фигурантам дела о завладении средствами бюджета Одессы при приобретении зданий завода “Краян”. Среди них – мэр города Геннадий Труханов.

Помимо Труханова, речь также идет о его заместителе; главе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета; директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместителе; директоре частной компании-продавца здания; представителе компании-продавца здания и оценщике.