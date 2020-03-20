Об этом сообщили в Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Інфо”.
В стране было зафиксировано 3 новых случая коронавируса — по одному в Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.
Ситуация по стране по состоянию на вечер 20 марта следующая:
- в Черновицкой области — 15 случаев, 1 пациент с COVID-19 погибла, причиной смерти считают сопутствующие заболевания;
- в Житомирской области — 2 случая, 1 летальный;
- в Днепропетровской области — 2 случая;
- в Киеве — 3 случая;
- в Киевской области — 2 случая;
- в Донецкой области — 1 случай;
- в Ивано-Франковской области — 2 случая, из них 1 летальный;
- в Харьковской области — 1 случай;
- во Львове — 1 случай;
Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина с целью предотвращения распространения вируса COVID-19.#Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексти- как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.