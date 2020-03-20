Сегодня были подтверждены еще 3 случая коронавируса COVID-19 в Украине. Общее количество случаев в стране возросло до 29.

Об этом сообщили в Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Інфо”.

В стране было зафиксировано 3 новых случая коронавируса — по одному в Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.

Ситуация по стране по состоянию на вечер 20 марта следующая: