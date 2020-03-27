Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Количество смертей от COVID-19 в Великобритании в пятницу, 27 марта, выросло на 31% по сравнению с прошлым днем и достигло рекордного значения — за сутки погиб 181 пациент. Прошлый рекорд страны — 115 смертей в сутки.

Всего в Великобритании от COVID-19 умерло 759 человек, что делает государство 7 страной в мире по количеству зарегистрированных смертей в мире после Италии, Испании, Китая, Ирана, Франции и США.

Среди погибших были пациенты в возрасте от 29 до 98 лет. Медики уверяют, что все погибшие пациенты за исключением 4 были старше 82 лет и имели проблемы со здоровьем.