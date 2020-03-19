Об этом сообщили в Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Инфо”.
“Вечером 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что все пять новых случаев зафиксированы в Черновцах. Общее количество случаев в Черновицкой области достигло 15. Количество случаев COVID-19 по стране достигло 26. Из них 3 — летальные.
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- Замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет проводиться массовое тестирование на COVID-19.
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