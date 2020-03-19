В Черновицкой области зафиксировали 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество случаев в области возросло до 15.

Об этом сообщили в Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Инфо”.

“Вечером 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все пять новых случаев зафиксированы в Черновцах. Общее количество случаев в Черновицкой области достигло 15. Количество случаев COVID-19 по стране достигло 26. Из них 3 — летальные.