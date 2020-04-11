Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличились на 48 человек. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. По прошедшие сутки в столице еще один случай — к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, — указано в сообщении.

Заболели: 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет; 24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет; 3 девочки в возрасте от 3, 11 и 15 лет и 12-летний мальчик.

“Среди киевлян заболевших за минувшие сутки — 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие — лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков”, — отметил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что в эти выходные, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева.