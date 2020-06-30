За прошедшие сутки еще у 57 жителей Киева обнаружили коронавирус. Количество случаев заражения COVID-19 в столице превысило 5 тысяч.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

“У 57 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодняшний день в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал он.

Среди заболевших:

• 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет;

• 32 мужчины от 20 до 67 лет;

• восьмилетний мальчик.

За минувшие сутки, в частности, заболели 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1563 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Днепровском районе – 21; в Шевченковском – 16 и в Деснянском районе – 10 случаев.