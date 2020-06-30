Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
“У 57 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодняшний день в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал он.
Среди заболевших:
• 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет;
• 32 мужчины от 20 до 67 лет;
• восьмилетний мальчик.
За минувшие сутки, в частности, заболели 6 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1563 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Днепровском районе – 21; в Шевченковском – 16 и в Деснянском районе – 10 случаев.
- В Украине по состоянию на 30 июня подтверждено 44 334 случая COVID-19, за сутки обнаружили 706 новых случаев.
- В Украине только 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации.
- Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.