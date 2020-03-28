Об этом проинформировали в Министерстве охраны здоровья Украины.
“По состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Кроме того, зафиксирован еще один летальный случай. Количество смертей от COVID-19 возросло до 9.
“Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, – сообщили в МОЗ.
- По состоянию на утро 28 марта в Украине было 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.
- Село Комаровка Борзнянского района признано очагом вспышки коронавируса COVID-19 в Черниговской области.
- В Сумах в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 запретили выходить из дома без крайней необходимости, а также находиться на улице группами более двух человек.