По состоянию на вечер субботы, 28 марта, в Украине коронавирусом заразились уже 356 человек. За сутки было выявлено 46 новых случаев.

Об этом проинформировали в Министерстве охраны здоровья Украины.

“По состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Кроме того, зафиксирован еще один летальный случай. Количество смертей от COVID-19 возросло до 9.

“Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, – сообщили в МОЗ.