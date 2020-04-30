В Украине по состоянию на утро 30 апреля зафиксировано 10 тысяч 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтвердили 540 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 11 человек (количество летальных случаев увеличилось с 250 до 261).

В то же время выздоровели еще 135 человек.

“По состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 417 случаев;

• Волынская область – 280 случаев;

• Днепропетровская область – 347 случаев;

• Донецкая область – 68 случаев;

• Житомирская область – 374 случая;

• Закарпатская область – 419 случаев;

• Запорожская область – 243 случая;

• Ивано-Франковская область – 862 случая;

• Кировоградская область – 391 случай;

• город Киев – 1401 случай;

• Киевская область – 664 случая;

• Львовская область – 430 случаев;

• Луганская область – 33 случая;

• Николаевская область – 126 случаев;

• Одесская область – 277 случаев;

• Полтавская область – 203 случая;

• Ровенская область – 637 случаев;

• Сумская область – 102 случая;

• Тернопольская область – 779 случаев;

• Харьковская область – 249 случаев;

• Херсонская область – 111 случаев;

• Хмельницкая область – 82 случая;

• Черновицкая область – 1571 случай;

• Черкасская область – 290 случаев;

• Черниговская область – 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 апреля в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29 тыс. 62 сообщения о подозрении на COVID-19.