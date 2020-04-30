Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 11 человек (количество летальных случаев увеличилось с 250 до 261).
В то же время выздоровели еще 135 человек.
“По состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 417 случаев;
• Волынская область – 280 случаев;
• Днепропетровская область – 347 случаев;
• Донецкая область – 68 случаев;
• Житомирская область – 374 случая;
• Закарпатская область – 419 случаев;
• Запорожская область – 243 случая;
• Ивано-Франковская область – 862 случая;
• Кировоградская область – 391 случай;
• город Киев – 1401 случай;
• Киевская область – 664 случая;
• Львовская область – 430 случаев;
• Луганская область – 33 случая;
• Николаевская область – 126 случаев;
• Одесская область – 277 случаев;
• Полтавская область – 203 случая;
• Ровенская область – 637 случаев;
• Сумская область – 102 случая;
• Тернопольская область – 779 случаев;
• Харьковская область – 249 случаев;
• Херсонская область – 111 случаев;
• Хмельницкая область – 82 случая;
• Черновицкая область – 1571 случай;
• Черкасская область – 290 случаев;
• Черниговская область – 50 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 30 апреля в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29 тыс. 62 сообщения о подозрении на COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 29 апреля было зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 456 новых случаев.
- Антирекорд по количеству подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 за сутки был зафиксирован по состоянию на 23 апреля: тогда заболевание обнаружили у 578 человек.