В Украине по состоянию на утро 6 мая зафиксировано 13 тысяч 184 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 487 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 11 человек (количество летальных случаев возросло с 316 до 327).

В то же время выздоровели еще 118 пациентов (количество выздоровевших возросло до 2097 человек).

“По состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев”, – говорится в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 472 случая;

• Волынская область – 359 случаев;

• Днепропетровская область – 568 случаев;

• Донецкая область – 85 случаев;

• Житомирская область – 456 случаев;

• Закарпатская область – 572 случая;

• Запорожская область – 298 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1037 случаев;

• Кировоградская область – 402 случая;

• город Киев – 1651 случай;

• Киевская область – 891 случай;

• Львовская область – 553 случая;

• Луганская область – 42 случая;

• Николаевская область – 165 случаев;

• Одесская область – 505 случаев;

• Полтавская область – 232 случая;

• Ровенская область – 787 случаев;

• Сумская область – 130 случаев;

• Тернопольская область – 935 случаев;

• Харьковская область – 403 случая;

• Херсонская область – 143 случая;

• Хмельницкая область – 134 случая;

• Черновицкая область – 1985 случаев;

• Черкасская область – 314 случаев;

• Черниговская область – 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 6 мая в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 тыс. 722 сообщения о подозрении на COVID-19.