Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 11 человек (количество летальных случаев возросло с 316 до 327).
В то же время выздоровели еще 118 пациентов (количество выздоровевших возросло до 2097 человек).
“По состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев”, – говорится в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 472 случая;
• Волынская область – 359 случаев;
• Днепропетровская область – 568 случаев;
• Донецкая область – 85 случаев;
• Житомирская область – 456 случаев;
• Закарпатская область – 572 случая;
• Запорожская область – 298 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1037 случаев;
• Кировоградская область – 402 случая;
• город Киев – 1651 случай;
• Киевская область – 891 случай;
• Львовская область – 553 случая;
• Луганская область – 42 случая;
• Николаевская область – 165 случаев;
• Одесская область – 505 случаев;
• Полтавская область – 232 случая;
• Ровенская область – 787 случаев;
• Сумская область – 130 случаев;
• Тернопольская область – 935 случаев;
• Харьковская область – 403 случая;
• Херсонская область – 143 случая;
• Хмельницкая область – 134 случая;
• Черновицкая область – 1985 случаев;
• Черкасская область – 314 случаев;
• Черниговская область – 65 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 6 мая в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 тыс. 722 сообщения о подозрении на COVID-19.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.