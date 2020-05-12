В Украине по состоянию на утро 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19. Из них 375 - за последние сутки.

Об этом проинформировали в Министерстве охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 17 человек (количество летальных случаев возросло с 408 до 425).

В то же время выздоровели еще 85 пациентов.

“По состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 580 случаев;

• Волынская область – 496 случаев;

• Днепропетровская область – 748 случаев;

• Донецкая область – 100 случаев;

• Житомирская область – 525 случаев;

• Закарпатская область – 748 случаев;

• Запорожская область – 331 случай;

• Ивано-Франковская область – 1133 случая;

• Кировоградская область – 425 случаев;

• город Киев – 1930 случаев;

• Киевская область – 1023 случая;

• Львовская область – 825 случаев;

• Луганская область – 42 случая;

• Николаевская область – 225 случаев;

• Одесская область – 653 случая;

• Полтавская область – 248 случаев;

• Ровенская область – 1028 случаев;

• Сумская область – 157 случаев;

• Тернопольская область – 1021 случай;

• Харьковская область – 623 случая;

• Херсонская область – 162 случая;

• Хмельницкая область – 182 случая;

• Черновицкая область – 2396 случаев;

• Черкасская область – 343 случая;

• Черниговская область – 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 12 мая в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40 тыс. 289 сообщений о подозрении на COVID-19.