Об этом проинформировали в Министерстве охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 17 человек (количество летальных случаев возросло с 408 до 425).
В то же время выздоровели еще 85 пациентов.
“По состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 580 случаев;
• Волынская область – 496 случаев;
• Днепропетровская область – 748 случаев;
• Донецкая область – 100 случаев;
• Житомирская область – 525 случаев;
• Закарпатская область – 748 случаев;
• Запорожская область – 331 случай;
• Ивано-Франковская область – 1133 случая;
• Кировоградская область – 425 случаев;
• город Киев – 1930 случаев;
• Киевская область – 1023 случая;
• Львовская область – 825 случаев;
• Луганская область – 42 случая;
• Николаевская область – 225 случаев;
• Одесская область – 653 случая;
• Полтавская область – 248 случаев;
• Ровенская область – 1028 случаев;
• Сумская область – 157 случаев;
• Тернопольская область – 1021 случай;
• Харьковская область – 623 случая;
• Херсонская область – 162 случая;
• Хмельницкая область – 182 случая;
• Черновицкая область – 2396 случаев;
• Черкасская область – 343 случая;
• Черниговская область – 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 12 мая в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40 тыс. 289 сообщений о подозрении на COVID-19.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не более чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.