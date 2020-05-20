Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 16 человек (количество летальных случаев возросло с 548 до 564).
В то же время выздоровели 323 человека.
“По состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 766 случаев;
• Волынская область – 676 случаев;
• Днепропетровская область – 849 случаев;
• Донецкая область – 133 случая;
• Житомирская область – 583 случая;
• Закарпатская область – 922 случая;
• Запорожская область – 385 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1246 случаев;
• Кировоградская область – 450 случаев;
• город Киев – 2410 случаев;
• Киевская область – 1261 случай;
• Львовская область – 1136 случаев;
• Луганская область – 42 случая;
• Николаевская область – 264 случая;
• Одесская область – 792 случая;
• Полтавская область – 265 случаев;
• Ровенская область – 1217 случаев;
• Сумская область – 164 случая;
• Тернопольская область – 1089 случаев;
• Харьковская область – 836 случаев;
• Херсонская область – 172 случая;
• Хмельницкая область – 280 случаев;
• Черновицкая область – 2796 случаев;
• Черкасская область – 381 случай;
• Черниговская область – 115 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 20 мая в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Второй этап смягчения карантина в Украине, запланированный на 22 мая, предусматривает открытие гостиниц, возобновление работы дошкольных учреждений и спортивных соревнований, но без зрителей.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 25 мая правительство разрешит работу метрополитена.