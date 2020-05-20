В Украине по состоянию на утро 20 мая зафиксировано 19 тысяч 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 354 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 16 человек (количество летальных случаев возросло с 548 до 564).

В то же время выздоровели 323 человека.

“По состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19 230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 766 случаев;

• Волынская область – 676 случаев;

• Днепропетровская область – 849 случаев;

• Донецкая область – 133 случая;

• Житомирская область – 583 случая;

• Закарпатская область – 922 случая;

• Запорожская область – 385 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1246 случаев;

• Кировоградская область – 450 случаев;

• город Киев – 2410 случаев;

• Киевская область – 1261 случай;

• Львовская область – 1136 случаев;

• Луганская область – 42 случая;

• Николаевская область – 264 случая;

• Одесская область – 792 случая;

• Полтавская область – 265 случаев;

• Ровенская область – 1217 случаев;

• Сумская область – 164 случая;

• Тернопольская область – 1089 случаев;

• Харьковская область – 836 случаев;

• Херсонская область – 172 случая;

• Хмельницкая область – 280 случаев;

• Черновицкая область – 2796 случаев;

• Черкасская область – 381 случай;

• Черниговская область – 115 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 20 мая в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48328 сообщений о подозрении на COVID-19.