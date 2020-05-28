Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 11 человек. В то же время выздоровели 444 пациента.
“По состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 947 случаев;
• Волынская область – 851 случай;
• Днепропетровская область – 920 случаев;
• Донецкая область – 158 случаев;
• Житомирская область – 673 случая;
• Закарпатская область – 1124 случая;
• Запорожская область – 425 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1339 случаев;
• Кировоградская область – 495 случаев;
• город Киев – 2793 случая;
• Киевская область – 1517 случаев;
• Львовская область – 1513 случаев;
• Луганская область – 45 случаев;
• Николаевская область – 282 случая;
• Одесская область – 861 случай;
• Полтавская область – 268 случаев;
• Ровенская область – 1588 случаев;
• Сумская область – 166 случаев;
• Тернопольская область – 1131 случай;
• Харьковская область – 981 случай;
• Херсонская область – 177 случаев;
• Хмельницкая область – 386 случаев;
• Черновицкая область – 3201 случай;
• Черкасская область – 401 случай;
• Черниговская область – 140 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 28 мая в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55 тыс. 995 сообщений о подозрении на COVID-19.
- 20 мая Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- В Украине с 25 мая заработало метро, а с 1 июня планировалось возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что восстановление железнодорожных перевозок в Украине состоится уже на этой неделе.