По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 477 случаев заболевания – за последние сутки.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 11 человек. В то же время выздоровели 444 пациента.

“По состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 947 случаев;

• Волынская область – 851 случай;

• Днепропетровская область – 920 случаев;

• Донецкая область – 158 случаев;

• Житомирская область – 673 случая;

• Закарпатская область – 1124 случая;

• Запорожская область – 425 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1339 случаев;

• Кировоградская область – 495 случаев;

• город Киев – 2793 случая;

• Киевская область – 1517 случаев;

• Львовская область – 1513 случаев;

• Луганская область – 45 случаев;

• Николаевская область – 282 случая;

• Одесская область – 861 случай;

• Полтавская область – 268 случаев;

• Ровенская область – 1588 случаев;

• Сумская область – 166 случаев;

• Тернопольская область – 1131 случай;

• Харьковская область – 981 случай;

• Херсонская область – 177 случаев;

• Хмельницкая область – 386 случаев;

• Черновицкая область – 3201 случай;

• Черкасская область – 401 случай;

• Черниговская область – 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 мая в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55 тыс. 995 сообщений о подозрении на COVID-19.