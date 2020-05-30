Количество случаев COVID-19 в Украине превысило 23 тысячи: статистика по областям на 30 мая

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за прошедшие сутки заболели 393 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: во Львовской области – 56, в Ровенской области – 52 и городе Киев – 55.
В общем заболели 1700 детей и 4475 медиков. На амбулаторном лечении 16 032 пациентов, из них 1424 детей и 3635 медработников. Из числа людей, которые выздоровели, 2262 медработники и 638 детей. 34 медики умерли от осложнений COVID-19.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 958 (555 выздоровели)
- Волынская обл. – 887 (255 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 933 (264 выздоровел)
- Донецкая обл. – 158 (82 выздоровели)
- Житомирская обл. – 699 (416 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 1171 (405 выздоровели)
- Запорожская обл. – 440 (248 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 1379 (818 выздоровели)
- м. Киев – 2904 (637 выздоровели)
- Киевская обл. – 1556 (394 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 506 (398 выздоровели)
- Луганская обл. – 46 (39 выздоровели)
- Львовская обл. – 1619 (379 выздоровели)
- Николаевская обл. – 288 (152 выздоровели)
- Одесская обл. – 883 (208 выздоровели)
- Полтавская обл. – 268 (244 выздоровели)
- Ровенская обл. – 1680 (869 выздоровели)
- Сумская обл. – 168 (141 выздоровел)
- Тернопольская обл. – 1160 (905 выздоровели)
- Харьковская обл. – 1025 (242 выздоровели)
- Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. – 432 (232 выздоровели)
- Черкасская обл. – 401 (300 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 3306 (904 выздоровели)
- Черниговская обл. – 159 (63 выздоровели).
В общем нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.
Всего в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.
- Министерство охраны здоровья разрешило еще трем областям перейти к новому этапу смягчения карантина.