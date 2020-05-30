Количество случаев COVID-19 в Украине превысило 23 тысячи: статистика по областям на 30 мая

По состоянию на утро субботы, 30 мая, в Украине подтверждено 23 204 случаев COVID-19, из них 9311 выздоровели, 696 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 393 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: во Львовской области – 56, в Ровенской области – 52 и городе Киев – 55.

В общем заболели 1700 детей и 4475 медиков. На амбулаторном лечении 16 032 пациентов, из них 1424 детей и 3635 медработников. Из числа людей, которые выздоровели, 2262 медработники и 638 детей. 34 медики умерли от осложнений COVID-19.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 958 (555 выздоровели)

Волынская обл. – 887 (255 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 933 (264 выздоровел)

Донецкая обл. – 158 (82 выздоровели)

Житомирская обл. – 699 (416 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1171 (405 выздоровели)

Запорожская обл. – 440 (248 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1379 (818 выздоровели)

м. Киев – 2904 (637 выздоровели)

Киевская обл. – 1556 (394 выздоровели)

Кировоградская обл. – 506 (398 выздоровели)

Луганская обл. – 46 (39 выздоровели)

Львовская обл. – 1619 (379 выздоровели)

Николаевская обл. – 288 (152 выздоровели)

Одесская обл. – 883 (208 выздоровели)

Полтавская обл. – 268 (244 выздоровели)

Ровенская обл. – 1680 (869 выздоровели)

Сумская обл. – 168 (141 выздоровел)

Тернопольская обл. – 1160 (905 выздоровели)

Харьковская обл. – 1025 (242 выздоровели)

Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. – 432 (232 выздоровели)

Черкасская обл. – 401 (300 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3306 (904 выздоровели)

Черниговская обл. – 159 (63 выздоровели).

В общем нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.

Всего в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.