Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ Украины “Коронавірус_Інфо”.
“По данным ЦОЗ, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая”, — говорится в сообщении.
По состоянию на утро 27 марта было известно о 5 пациентах, которые погибли от COVID-19. О новых летальных случаях не сообщается. Общее количество выздоровевших сегодня достигло 4 человек.
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