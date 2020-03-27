Сегодня количество зафиксированных случаев COVID-19 в Украине превысило 300. За сутки диагноз был лабораторно подтвержден у 92 человек.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ Украины “Коронавірус_Інфо”.

“По данным ЦОЗ, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая”, — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 27 марта было известно о 5 пациентах, которые погибли от COVID-19. О новых летальных случаях не сообщается. Общее количество выздоровевших сегодня достигло 4 человек.