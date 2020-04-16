Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
Скончались еще 8 человек (количество летальных случаев возросло со 108 до 116). Выздоровели еще 43 человека (количество выздоровевших выросло с 143 до 186).
“По состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.
Коронавирус обнаружен во всех областях Украины:
• Винницкая область – 279 случаев;
• Волынская область – 109 случаев;
• Днепропетровская область – 78 случаев;
• Донецкая область – 12 случаев;
• Житомирская область – 162 случая;
• Закарпатская область – 116 случаев;
• Запорожская область – 115 случаев;
• Ивано-Франковская область – 401 случай;
• Кировоградская область – 198 случаев;
• город Киев – 644 случая;
• Киевская область – 234 случая;
• Львовская область – 166 случаев;
• Луганская область – 4 случая;
• Николаевская область – 22 случая;
• Одесская область – 73 случая;
• Полтавская область – 27 случаев;
• Ровенская область – 204 случая;
• Сумская область – 80 случаев;
• Тернопольская область – 333 случая;
• Харьковская область – 40 случаев;
• Херсонская область – 44 случая;
• Хмельницкая область – 37 случаев;
• Черновицкая область – 662 случая;
• Черкасская область – 110 случаев;
• Черниговская область – 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14 тыс. 311 сообщений о подозрении на COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 15 апреля было зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки были подтверждены рекордные 392 новых случая заражения.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.