В Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 397 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

Скончались еще 8 человек (количество летальных случаев возросло со 108 до 116). Выздоровели еще 43 человека (количество выздоровевших выросло с 143 до 186).

“По состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Коронавирус обнаружен во всех областях Украины:

• Винницкая область – 279 случаев;

• Волынская область – 109 случаев;

• Днепропетровская область – 78 случаев;

• Донецкая область – 12 случаев;

• Житомирская область – 162 случая;

• Закарпатская область – 116 случаев;

• Запорожская область – 115 случаев;

• Ивано-Франковская область – 401 случай;

• Кировоградская область – 198 случаев;

• город Киев – 644 случая;

• Киевская область – 234 случая;

• Львовская область – 166 случаев;

• Луганская область – 4 случая;

• Николаевская область – 22 случая;

• Одесская область – 73 случая;

• Полтавская область – 27 случаев;

• Ровенская область – 204 случая;

• Сумская область – 80 случаев;

• Тернопольская область – 333 случая;

• Харьковская область – 40 случаев;

• Херсонская область – 44 случая;

• Хмельницкая область – 37 случаев;

• Черновицкая область – 662 случая;

• Черкасская область – 110 случаев;

• Черниговская область – 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14 тыс. 311 сообщений о подозрении на COVID-19.