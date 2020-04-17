Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, общее число случаев коронавируса в стране сейчас составляет 4662. Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, среди заболевших – 879 медиков и 320 детей.

За минувшие сутки заболели 31 ребенок и 91 медик.

За сутки скончались еще 9 человек. Количество летальных случаев возросло с 116 до 125 (из них 66 мужчин и 59 женщин). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87 %).

В то же время в течение суток выздоровели еще 60 пациентов, из которых трое детей и 19 медработников. Количество выздоровевших выросло с 186 до 246 человек.