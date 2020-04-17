Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, общее число случаев коронавируса в стране сейчас составляет 4662. Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, среди заболевших – 879 медиков и 320 детей.
За минувшие сутки заболели 31 ребенок и 91 медик.
За сутки скончались еще 9 человек. Количество летальных случаев возросло с 116 до 125 (из них 66 мужчин и 59 женщин). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87 %).
В то же время в течение суток выздоровели еще 60 пациентов, из которых трое детей и 19 медработников. Количество выздоровевших выросло с 186 до 246 человек.
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 296 случаев; 17 пациентов выздоровели;
• Волынская область – 122 случая, 4 из которых летальные; 11 выздоровели;
• Днепропетровская область – 89 случаев, 1 из которых летальный; 9 человек выздоровели;
• Донецкая область – 12 случаев, из которых 1 летальный; 6 пациентов выздоровели;
• Житомирская область – 177 случаев; 4 человека скончались, 1 выздоровел;
• Закарпатская область – 150 случаев; 4 человека скончались, 12 выздоровели;
• Запорожская область – 118 случаев, 2 из которых летальные; 12 пациентов выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 427 случаев; 34 человека скончались, 27 выздоровели;
• город Киев – 705 случаев, 12 из которых летальные; 30 выздоровели;
• Киевская область – 253 случая, 9 из которых летальные; 16 выздоровели;
• Кировоградская область – 218 случаев; 9 человек скончались, 6 выздоровели;
• Львовская область – 203 случая, 8 из них летальные; 11 пациентов выздоровели;
• Луганская область – 9 случаев заражения;
• Николаевская область – 22 случая коронавируса;
• Одесская область – 93 случая заражения, 1 из которых летальный;
• Полтавская область – 41 случай, 1 из которых летальный; 4 человека выздоровели;
• Ровенская область – 240 случаев; 8 человек скончались, 8 выздоровели;
• Сумская область – 81 случай заражения, 4 из которых летальные; 6 пациентов выздоровели;
• Тернопольская область – 353 случая, 5 из которых летальные; 25 человек выздоровели;
• Харьковская область – 56 случаев, 1 из которых летальный; 2 пациента выздоровели;
• Херсонская область – 51 случай; 1 человек скончался, 5 выздоровели;
• Хмельницкая область – 38 случаев заражения, 2 из которых летальные; 3 пациента выздоровели;
• Черкасская область – 137 случаев коронавируса; 2 человека скончались, 7 выздоровели;
• Черновицкая область – 759 случаев; 11 человек скончались, 25 выздоровели;
• Черниговская область – 12 случаев заражения, 1 из которых летальный; 3 человека выздоровели.
На амбулаторном лечении находится 3051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка.
Всего в Украине исследовано 47 тысяч 96 образцов на коронавирус методом ПЦР.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.