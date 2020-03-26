Сегодня количество зафиксированных случаев COVID-19 в Украине возросло до 196. За сутки диагноз был лабораторно подтвержден у 40 человек.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ Украины “Коронавірус_Інфо”.

“По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 40 новых случаев”, — говорится в сообщении.

В течение дня новых летальных случаев нет. Общее количество смертей от COVID-19 в стране — 5. Также один пациент с COVID-19 выздоровел.