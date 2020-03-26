Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ Украины “Коронавірус_Інфо”.
“По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 40 новых случаев”, — говорится в сообщении.
В течение дня новых летальных случаев нет. Общее количество смертей от COVID-19 в стране — 5. Также один пациент с COVID-19 выздоровел.
- Утром 26 марта было известно о 156 случаях инфицирования коронавирусом в Украине. Из них 43 зафиксированы за сутки.
- В столице в течение дня зафиксировали еще 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших — 10-летний мальчик.
- Накануне Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.
- С 28 марта границу Украины полностью закроют на въезд