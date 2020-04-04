Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
“По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19”, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что сегодня утром сообщалось о 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Таким образом, их количество увеличилось на 129.
По состоянию на вечер в Украине зафиксировано 32 летальных случая (утром сообщалось о 28). Таким образом, скончались еще четыре пациента с COVID-19.
В МОЗ уточнили, что 25 человек уже выписаны из больниц – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
- По данным ЦОЗ 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.
- Смертность в Украине вследствие заражения коронавирусом COVID-19 сейчас в два раза меньше, чем в мире.