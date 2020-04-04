В Украине по состоянию на вечер 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

“По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня утром сообщалось о 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Таким образом, их количество увеличилось на 129.

По состоянию на вечер в Украине зафиксировано 32 летальных случая (утром сообщалось о 28). Таким образом, скончались еще четыре пациента с COVID-19.

В МОЗ уточнили, что 25 человек уже выписаны из больниц – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.