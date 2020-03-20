В Киевской и Тернопольской областях подтвердили по одному случаю заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество больных в Украине — 41.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Інфо”.

“Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях”, — говорится в сообщении.

Так по состоянию на 23 часа 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Утром пятницы было известно только о 26 пациентах лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Ситуация по стране следующая: