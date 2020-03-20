Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Інфо”.

“Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях”, — говорится в сообщении.

Так по состоянию на 23 часа 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Утром пятницы  было известно только о 26   пациентах  лабораторно подтвержденных случаев  COVID-19.

Ситуация по стране следующая:

Также 20 марта стало известно, что в Черновцах выздоровел мужчина, который первым в Украине заболел коронавирусом COVID-19.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. #Буквы рассказывали, что это значит.