Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Інфо”.
“Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях”, — говорится в сообщении.
Так по состоянию на 23 часа 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Утром пятницы было известно только о 26 пациентах лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Ситуация по стране следующая:
- в Черновицкой области — 25 случаев, 1 пациентка с COVID-19 погибла, причиной смерти считают сопутствующие заболевания;
- в Житомирской области — 2 случая, 1 летальный;
- в Днепропетровской области — 2 случая;
- в Киеве — 3 случая;
- в Киевской области — 3 случая;
- в Донецкой области — 1 случай;
- в Ивано-Франковской области — 2 случая, из них 1 летальный;
- в Харьковской области — 1 случай;
- во Львове — 1 случай;
- в Тернопольской области — 1 случай.
Также 20 марта стало известно, что в Черновцах выздоровел мужчина, который первым в Украине заболел коронавирусом COVID-19.
Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. #Буквы рассказывали, что это значит.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина с целью предотвращения распространения вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте: как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.