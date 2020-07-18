По состоянию на 18 июля в мире зафиксировано 14 миллионов 124 тысячи 409 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США – 3 647 715 человек, Бразилия – 2 046 328 человек, Индия – 1 039 084 человека.

Далее следуют Россия (764 215), Перу (345 537), Южная Африка (337 594), Мексика (331 298), Чили (326 439), Великобритания (294 804), Иран (269 440) и Пакистан (261 917 ).

Всего от коронавирусной инфекции в мире умерли 602 948 человек. В то же время выздоровели 7 905 132.