Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая”, – говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 824 случая;
- Волынская область – 740 случаев;
- Днепропетровская область – 859 случаев;
- Донецкая область – 141 случай;
- Житомирская область – 607 случаев;
- Закарпатская область – 1003 случая;
- Запорожская область – 401 случай;
- Ивано-Франковская область – 1268 случаев;
- Кировоградская область – 460 случаев;
- м. Киев – 2522 случая;
- Киевская область – 1344 случая;
- Львовская область – 1240 случаев;
- Луганская область – 43 случая;
- Николаевская область – 277 случаев;
- Одесская область – 814 случаев;
- Полтавская область – 266 случаев;
- Ровенская область – 1323 случая;
- Сумская область – 166 случаев;
- Тернопольская область – 1105 случаев;
- Харьковская область – 866 случаев;
- Херсонская область – 173 случая;
- Хмельницкая область – 299 случаев;
- Черновицкая область – 2905 случаев;
- Черкасская область – 383 случая;
- Черниговская область – 119 случаев.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- В Украине с 25 мая заработает метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.