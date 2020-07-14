По состоянию на вторник, 14 июля, в мире обнаружено 13 миллионов 103 тысячи 290 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США – 3 363 056 человек, Бразилия – 1 884 967 человек, Индия – 906 752 человек и Россия – 732 547 больных.

Далее следуют Перу (330123), Чили (317657), Мексика (304435), Великобритания (291 691), Южная Африка (287796), Иран (259652) и Испания (255 953).

Всего от коронавирусной инфекции в мире умерли 573 042 человека. В то же время выздоровели 7 257 369.