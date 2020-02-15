Количество смертей вследствие заражения коронавирусом Covid-19 из Китая во всем мире составило 1526 случаев.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Всего в мире зафиксировано 67 тысяч 88 случаев заражения.

Во всем мире зарегистрированы 1526 смертей.

Полностью вылечились и выписаны из больниц 8279 человек.

Общая динамика заражения коронавирусом и летальных случаев пошла на спад.

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о тот, что количество смертельных случаев вследствие заражения коронавируса достигло отметки 1523, что на 143 больше чем сутками ранее.

Только на территории эпицентра распространения коронавирса, в провинции Хубэй, было зафиксировано 139 смертельных случаев.

В целом, на территории материкового Китая, за сутки зафиксировали 2641 новый случай заражения коронавирусом.

Таким образом, общее количество инфицированных достигло 66 тысяч 492 человек.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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