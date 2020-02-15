Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Всего в мире зафиксировано 67 тысяч 88 случаев заражения.
Во всем мире зарегистрированы 1526 смертей.
Полностью вылечились и выписаны из больниц 8279 человек.
Общая динамика заражения коронавирусом и летальных случаев пошла на спад.
Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о тот, что количество смертельных случаев вследствие заражения коронавируса достигло отметки 1523, что на 143 больше чем сутками ранее.
Только на территории эпицентра распространения коронавирса, в провинции Хубэй, было зафиксировано 139 смертельных случаев.
В целом, на территории материкового Китая, за сутки зафиксировали 2641 новый случай заражения коронавирусом.
Таким образом, общее количество инфицированных достигло 66 тысяч 492 человек.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- В результате распространения коронавируса Covid-19 на территории Китая, медики диагностировали заражение у почти 5 тысяч человек за сутки. Число заболевших коронавирусом достигло 64 тысяч 437 человек. От коронавируса умерли 1383 человека, а успешно завершили лечение – 6886 человек.