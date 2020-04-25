По состоянию на утро субботы, 25 апреля, число умерших от коронавирусной инфекции составляет 195 тыс. 920 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире сейчас уже 2 млн 790 тыс. 986 инфицированных COVID-19. В то же время полностью выздоровели более 781 тыс. человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 890 тыс. 524 (51 тыс. 017 умерли), Испании – 219 тыс. 764 (22 тыс. 524), Италии – 192 тыс. 994 (25 тыс. 569), Франции – 159 тыс. 495 (22 тыс. 245), Германии – 155 тыс. 545 (5 тыс. 723), Великобритании – 144 тыс. 635 (19 тыс. 506), Турции – 104 тыс. 912 (2 тыс. 600).