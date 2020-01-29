В Китае количество смертей от коронавируса nCov 2019 выросло до 132.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции на материковом Китае достигло 5 974, что превышает общее количество зараженных во время эпидемии Sars 2002-03 гг., из-за которой погибло почти 800 человек во всем мире.

В провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань, зарегистрировано 840 новых случаев заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжелый острый респираторный синдром (Sars) за девять месяцев заразил 5327 человек на материковом Китае и убил 349 человек.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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