Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019 года.
За месяц количество граждан Украины, которые считают РФ агрессором, возросло на 6 %.
“За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине (с 64 % до 70 %)”, – отмечают социологи.
Противоположного мнения придерживаются 21 % опрошенных. Последних больше всего на Юге и особенно на Востоке Украины, а также среди сторонников партии “Оппозиционная платформа – За життя”.
При этом отношение к президенту РФ Владимиру Путину не изменилось: позитивно относятся 16 % респондентов, отрицательно – 72 %.
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.
- Почти 40 % украинцев выступают за прекращение военных действий и замораживание военного конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019 года.
- Около половины украинцев считают, что результаты встречи лидеров “нормандской четверки” в Париже были “ни успехом, ни неудачей”.