Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019 года.

За месяц количество граждан Украины, которые считают РФ агрессором, возросло на 6 %.

“За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине (с 64 % до 70 %)”, – отмечают социологи.

Противоположного мнения придерживаются 21 % опрошенных. Последних больше всего на Юге и особенно на Востоке Украины, а также среди сторонников партии “Оппозиционная платформа – За життя”.

При этом отношение к президенту РФ Владимиру Путину не изменилось: позитивно относятся 16 % респондентов, отрицательно – 72 %.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.