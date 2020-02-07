Об этом сообщает Reuters.
“По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 31 161 подтвержденной случае заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, из них 4821 человек находятся в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человека выписаны из больниц”, – cказано в сообщении.
Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом возросло до 31 тысячи 388 человек.
На территории материкового Китая зафиксировано 634 смерти.
За последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения.
За последние 24 часа из больниц выписали 387 человек.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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