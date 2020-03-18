Об этом сообщается в центре Джона Хопкинса.
Уточняется, что на данный момент в мире зафиксировано 203 529 человек, заразившихся новым атипичным коронавирусом COVID-19.
При этом сообщается, что 8 205 людей уже умерли от осложнений, которые были вызваны коронавирусом.
В свою очередь выздоровели от коронавируса 82 107 людей.
Таким образом, сегодня болеют 113 217 человек.
Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.
Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.
- Напомним, 13 марта погибла 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область), которая также была больна COVID-19. Пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля.
- Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.