Количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек.

Об этом сообщается в центре Джона Хопкинса.

Уточняется, что на данный момент в мире зафиксировано 203 529 человек, заразившихся новым атипичным коронавирусом COVID-19.

При этом сообщается, что 8 205 людей уже умерли от осложнений, которые были вызваны коронавирусом.

В свою очередь выздоровели от коронавируса 82 107 людей.

Таким образом, сегодня болеют 113 217 человек.

Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.

Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.